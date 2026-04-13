Трамп заявил о безразличии к Ирану

Трамп заявил о безразличии к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему безразлично, вернется ли Иран за стол переговоров или нет. Об этом он рассказал журналистам после приземления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

«Меня не волнует, вернутся они [за стол переговоров] или нет. Если они не вернутся, меня это устроит», — ответил он на соответствующий вопрос.

Глава государства также отметил, что Иран находится в отчаянном положении и «в очень плохой форме».

Ранее Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV за поддержку Ирана. По его словам, понтифик «ужасен во внешней политике» и «слаб» перед преступностью. «Я не хочу, чтобы папа римский считал, что Ирану можно позволить иметь ядерное оружие», — заявил он.