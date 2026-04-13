16:05, 13 апреля 2026Мир

Депутат Кнессета Фогель попросил Трампа стрелять, а не крякать
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

Президента США Дональда Трампа попросили «не крякать». С соответствующей просьбой в соцсети Х обратился депутат израильского Кнессета от фракции «Оцма Йехудит» Цвика Фогель.

«Дональд, если ты должен стрелять, стреляй. Не крякай», — написал он, завершив пост эмодзи, изображающим утку.

Ранее источники газеты The Washington Post в американской администрации рассказали, что Трамп осознал бесперспективность наземной операции и продолжения военного конфликта с Ираном для достижения целей Соединенных Штатов.

12 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Москву за оказанную иранскому народу гуманитарную помощь во время войны с Израилем и США.

