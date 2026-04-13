ЦАХАЛ продолжила атаки Ливана

ЦАХАЛ продолжила наносить удары по югу Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по югу Ливана. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Авиация ЦАХАЛ целый день наносит новые удары по югу Ливана», — говорится в сообщении.

Об атаках на юг Ливана также сообщил «9-й канал Израиля». По их данным, удары наносят ВВС ЦАХАЛ.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между США и Ираном может быть «сорвано в любой момент» из-за несоблюдения условий соглашения Тегераном. Политик подчеркнул, что американская сторона сочла действия Исламской Республики нарушением достигнутых договоренностей.