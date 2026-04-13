Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:02, 13 апреля 2026Мир

ЦАХАЛ продолжила атаки Ливана

ЦАХАЛ продолжила наносить удары по югу Ливана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по югу Ливана. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Авиация ЦАХАЛ целый день наносит новые удары по югу Ливана», — говорится в сообщении.

Об атаках на юг Ливана также сообщил «9-й канал Израиля». По их данным, удары наносят ВВС ЦАХАЛ.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между США и Ираном может быть «сорвано в любой момент» из-за несоблюдения условий соглашения Тегераном. Политик подчеркнул, что американская сторона сочла действия Исламской Республики нарушением достигнутых договоренностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Будущий премьер Венгрии высказался о диалоге с Путиным и счел россиян прекрасными людьми. Он поддержал снятие санкций ЕС с России

    ВС России активизировали наступление в Сумской области

    Сделавшую кальян на куличе россиянку задержали

    Российского теннисиста оштрафовали за поломку ракетки

    В Москве иномарка на полной скорости вылетела с моста в воду

    Раскрыта сумма оставленных Трампом чаевых доставщику еды

    Названо время и место следующих переговоров США и Ирана

    На Западе сообщили о серьезной ошибке Ирана

    Медведев высказался о блокировке Ормуза цитатой из классика

    Российские военные показали мощное уничтожение средств передвижения ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok