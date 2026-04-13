16:13, 13 апреля 2026

Нетаньяху предупредил о срыве перемирия США и Ирана

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между США и Ираном может быть «сорвано в любой момент» из-за несоблюдения условий соглашения Тегераном. Его слова передает The Times of Israel.

Нетаньяху заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс проинформировал его по пути обратно из Пакистана, где проходили переговоры с Ираном. Премьер-министр подчеркнул, что американская сторона сочла действия Тегерана нарушением достигнутых договоренностей.

«Американцы не могли терпеть вопиющее нарушение Ираном соглашения о начале переговоров. Соглашение предусматривало прекращение огня, а также немедленное открытие иранцами Ормузского пролива — они этого не сделали. Американцы не могли с этим смириться», — сказал он.

Также израильский премьер поддержал решение президента США Дональда Трампа о введении морской блокады иранских портов.

11 апреля Соединенные Штаты и Иран провели переговоры в столице Пакистана Исламабаде. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после почти 21-часовой встречи американская делегация возвращается на родину, не достигнув соглашения с Тегераном.

