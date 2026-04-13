Украинец объяснил жестокую расправу над россиянкой

Украинец получил 10 лет за заколотую из ревности россиянку

В Московской области гражданина Украины Притулу приговорили к десяти годам колонии строгого режима по делу о жестокой расправе. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Московской области.

По данным следствия, в ночь на 22 декабря в Ногинске находившийся в состоянии алкогольного опьянения осужденный напал на возлюбленную с ножом и нанес ей множественные удары в область живота, кисти и шеи. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. После задержания мужчина объяснил случившееся ревностью, за которой последовала внезапная ненависть.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области арестовали 68-летнюю пенсионерку, подозреваемую в расправе над 44-летней дочерью.