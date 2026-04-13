Медсестра пострадала при ударе ВСУ в российском регионе

Губернатор: В Брянской области медсестра получила ранение в ходе удара ВСУ

Медсестра амбулатории получила осколочные ранения в ходе удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Стратива в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом в понедельник, 13 апреля, губернатор региона Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале.

«Женщине оказана вся необходимая медицинская помощь», — отметил он.

Глава региона добавил, что оперативные и экстренные службы находятся на месте происшествия.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за время пасхального перемирия, которое было предложено Киевом и поддержано Москвой, в зоне специальной военной операции (СВО) и над территорией российских регионов было сбито в общей сложности 44 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, запущенных ВСУ.