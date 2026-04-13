22:58, 12 апреля 2026Экономика

В ЕС призвали снять один запрет для России

Глава Eni Дескальци: ЕС следует приостановить запрет на импорт российского СПГ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) нужно приостановить запрет, который касается импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). С таким призывом выступил генеральный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, беседуя с журналистами газеты Sole 24 Ore.

Ограничение вступит в силу с 1 января 2027 года, но меру необходимо приостановить, считает Дескальци. По его мнению, вопрос с газом стоит пересмотреть, поскольку речь идет о поставках на сумму 20 миллиардов кубометров газа из России в европейские страны.

«Для всех электростанций гибкость энергосистемы обеспечивается газом; она не обеспечивается возобновляемыми источниками энергии, которые нельзя отключить, она не обеспечивается атомной энергетикой, которой у нас нет», — отметил руководитель фирмы.

Общаясь с журналистами, Дескальци подчеркнул, что ЕС «нельзя быть радикальными и догматичными», а в чрезвычайной ситуации нужно проявлять здравый смысл.

В октябре прошлого года Совет Евросоюза допустил возобновление закупок газа из России в случае проблем с поставками. Брюссель уточнил пункты документа, обозначив условия, при которых меру могут ослабить.

