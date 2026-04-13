В Германии раскрыли смысл угрозы Трампа о блокаде Ормузского пролива

Reuters: В ФРГ считают, что блокада Ормузского пролива не остановит переговоры

Власти Германии считают, что объявление США о возможной блокаде Ормузского пролива является частью дипломатического давления и не означает прекращения переговоров. Об этом сообщает Reuters.

«Предполагаемая блокада не означает завершения этого дипломатического процесса. Мы рассматриваем это как шаг по усилению давления», — отметил представитель немецкого правительства.

При этом представитель Берлина сослался на сообщение Центрального командования США, в котором говорится не о перекрытии самого Ормузского пролива, а о блокаде иранских портов.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что начнет морскую блокаду всех судов, входящих и выходящих из портов Ирана. Уточняется, что ограничение судоходства начнется в понедельник, 13 апреля, в 17:00 по московскому времени.