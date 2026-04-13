14:24, 13 апреля 2026Мир

В Германии раскрыли смысл угрозы Трампа о блокаде Ормузского пролива

Reuters: В ФРГ считают, что блокада Ормузского пролива не остановит переговоры
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Власти Германии считают, что объявление США о возможной блокаде Ормузского пролива является частью дипломатического давления и не означает прекращения переговоров. Об этом сообщает Reuters.

«Предполагаемая блокада не означает завершения этого дипломатического процесса. Мы рассматриваем это как шаг по усилению давления», — отметил представитель немецкого правительства.

При этом представитель Берлина сослался на сообщение Центрального командования США, в котором говорится не о перекрытии самого Ормузского пролива, а о блокаде иранских портов.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что начнет морскую блокаду всех судов, входящих и выходящих из портов Ирана. Уточняется, что ограничение судоходства начнется в понедельник, 13 апреля, в 17:00 по московскому времени.

    Последние новости

    Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Стало известно о предупреждениях о БПЛА в Эстонии

    Водители мототакси избили туристов в Таиланде и попали на видео

    Назван ключевой источник террористической опасности на Черном море

    В России оценили планы Украины перехватывать «Орешник» в космосе

    Продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

    Российские войска ликвидировали украинского подполковника-националиста

    Названа незаметно ухудшающая осанку привычка

    Иран выступил с серьезным предупреждением

    Адвоката и юриста обвинили в хищении 41 миллиона рублей у известного российского блогера

    Все новости
