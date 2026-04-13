15:21, 13 апреля 2026Мир

В Иране назвали условия для новых переговоров с США

Посол Фатхали: Если США примут условия Ирана, то новые переговоры возможны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA

Иран может провести второй раунд переговоров с Соединенными Штатами при условии принятия Вашингтоном выдвинутых Тегераном в Исламабаде требований. Об этом заявил посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали, передает ТАСС.

«Если они [США] примут наши условия — это возможно», — ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что среди ключевых пунктов, озвученных Ираном в ходе переговоров в Исламабаде, фигурировали ядерная проблематика, военные репарации, снятие санкций и ряд других условий. При этом дипломат заявил, что часть требований со стороны США, по его мнению, не имеет правовых оснований.

11 апреля Соединенные Штаты и Иран провели переговоры в столице Пакистана Исламабаде. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после почти 21-часовой встречи американская делегация возвращается на родину, не достигнув соглашения с Тегераном.

