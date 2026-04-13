16:31, 13 апреля 2026Интернет и СМИ

В Китае увидели сигнал в звонке Путина президенту Ирана

Sohu: Путин звонком Пезешкиану продемонстрировал всему миру позицию РФ по Ирану
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин продемонстрировал всему миру позицию страны в отношении ситуации на Ближнем Востоке звонком иранскому коллеге Масуду Пезешкиану. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«В стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского президента с иранским всколыхнул весь Ближний Восток. Время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

По мнению авторов, президент России дал понять, что склонен искать политические и дипломатические способы решения конфликта. «Путин показал, что Россия не намерена бездействовать в условиях усиления давления со стороны США и Израиля. Напротив, Москва будет активно отстаивать свои интересы на Ближнем Востоке и оказывать всестороннюю стратегическую поддержку Тегерану», — резюмируется в материале.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.

