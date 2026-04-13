09:32, 13 апреля 2026Мир

В Конгрессе осудили выпад Трампа в адрес Папы Римского

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский сенатор от штата Аризона Марк Келли выступил с резкой критикой президента США Дональда Трампа после его высказываний в адрес Папы Римского Льва XIV. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

«Как католик, я считаю отвратительным, что президент Соединенных Штатов публично атакует преемника Святого Петра. Дональд Трамп теряет контроль... Он будет нападать на кого угодно, чтобы защитить себя, даже на Церковь, в которой миллионы американцев находят веру и утешение», — написал конгрессмен.

Также он добавил, что американский народ заслуживает лидера, который будет понимать последствия своих слов и нести ответственность за свои действия.

Ранее Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV за поддержку Ирана. По его словам, понтифик «ужасен во внешней политике» и «слаб» перед преступностью.

