В Минобороны раскрыли детали нанесенных после перемирия ударов по объектам на Украине

Российские военные нанесли поражение местам хранения и запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали нанесенных после завершения пасхального перемирия ударов по объектам на Украине раскрыли в Министерстве обороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, ночью также были атакованы склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Сообщается, что удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 16.00 по московскому времени 11 апреля до конца суток 12 апреля. Ранее сообщалось, что за это время было зафиксировано 6558 нарушений со стороны ВСУ.