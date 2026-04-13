12:18, 13 апреля 2026

В Минобороны раскрыли детали нанесенных после перемирия ударов по объектам на Украине

МО РФ: Российские военные нанесли поражение местам запуска беспилотников ВСУ
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Российские военные нанесли поражение местам хранения и запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали нанесенных после завершения пасхального перемирия ударов по объектам на Украине раскрыли в Министерстве обороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, ночью также были атакованы склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Сообщается, что удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 16.00 по московскому времени 11 апреля до конца суток 12 апреля. Ранее сообщалось, что за это время было зафиксировано 6558 нарушений со стороны ВСУ.

