12:22, 13 апреля 2026

В Минобороны России назвали число сбитых за время пасхального перемирия беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: За время пасхального перемирия сбито 44 БПЛА самолетного типа ВСУ
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

За время пасхального перемирия, которое было предложено Киевом и поддержано Москвой, в зоне специальной военной операции (СВО) и над территорий российских регионов было сбито 44 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В частности, в зоне СВО средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 33 беспилотника самолетного типа, отметили в военном ведомстве.

Еще 11 украинских БПЛА самолетного типа уничтожено вне зоны СВО в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей, добавили в Министерстве обороны России.

Ранее 13 апреля белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию области сотней беспилотников всех типов.

