09:17, 13 апреля 2026

В отношении журналистки-иноагента возбудили дело в России

СК возбудил дело против журналистки Марианны Беленькой по статье об иноагентах
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего корреспондента газеты «Коммерсантъ» Марианны Беленькой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Беленькой вменяют часть 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей иноагента») УК РФ. По версии следствия, она, как иноагент, не прислала в уполномоченный орган информацию, которую требуют законы РФ.

Сейчас журналистка находится за пределами России. Ее могут объявить в розыск.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Его планируют объявить в международный розыск.

