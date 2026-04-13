Депутат Колесник усомнился в способности Украины сбивать «Орешник» в космосе

Нельзя исключать, что на Украине ведутся испытания технологий, которые якобы позволят перехватывать российские ракеты средней дальности «Орешник», заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что Киеву в этом могут помогать страны Запада.

«Насчет реалистичности планов сомневаюсь, но исключать ничего нельзя. Это вполне могут быть западные страны, поскольку многие из них на военные рельсы поставили свою экономику», — сказал Колесник.

По его словам, на Западе могут передать разработки Киеву и сказать, что они якобы украинские. Однако Россия своими боевыми средствами может уничтожить разрабатываемые технологии.

«Украина сейчас вся как на ладони. Если такие будут разрабатываться технологии, для этого нужна целая система, включая электростанции, цеха оборудованные и так далее. На голом месте этого не построишь. Поэтому это можно будет довольно спокойно уничтожить имеющимися на нашем вооружении боевыми средствами», — подчеркнул Колесник.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ранее сообщил, что на вооружении Украины есть гиперзвуковые ракеты, о которых почти никто не знает. Он утверждает, что с их помощью военные могут наносить удары по российской территории на расстоянии до 500 километров.

Бывший начальник отдела управления боевой подготовки Ракетных войск стратегического назначения России полковник Николай Шабалтас ранее рассказал, что «Орешник» не может перехватить ни одна система противовоздушной обороны из-за его огромной скорости.