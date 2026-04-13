В России первый пациент получил онковакцину от колоректального рака

В России первый пациент получил онковакцину «Онкопепт» от колоректального рака. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Первому пациенту препарат введен 31 марта 2026 года. Сейчас ему проведено уже третье введение вакцины», — говорится в сообщении.

В ФМБА также заявили, что у получившего первую вакцину на данный момент хорошая переносимость препарата. Для второго пациента уже готова инъекция, ее первое введение планируется 20 апреля 2026 года.

Ранее в Минздраве России сообщили, что 60-летний житель Курской области стал первым человеком в стране, получившим персонализированную вакцину от меланомы кожи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале апреля сообщил, что в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний с использованием онковакцин.