20:05, 13 апреля 2026

В России первый пациент получил вакцину «Онкопепт» от колоректального рака
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В России первый пациент получил онковакцину «Онкопепт» от колоректального рака. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Первому пациенту препарат введен 31 марта 2026 года. Сейчас ему проведено уже третье введение вакцины», — говорится в сообщении.

В ФМБА также заявили, что у получившего первую вакцину на данный момент хорошая переносимость препарата. Для второго пациента уже готова инъекция, ее первое введение планируется 20 апреля 2026 года.

Ранее в Минздраве России сообщили, что 60-летний житель Курской области стал первым человеком в стране, получившим персонализированную вакцину от меланомы кожи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале апреля сообщил, что в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний с использованием онковакцин.

    Последние новости

    Победивший на выборах в Венгрии Мадьяр высказался о кредите для Киева в 90 миллиардов евро

    Трамп рассказал о желании Ирана заключить сделку

    Россиянки описали жизнь на Черном море словами «лечение побережьем оказалось иллюзией»

    В США начались съемки «Мистера и миссис Смит» с российским актером в главной роли

    Подмосковье предупредили о заморозках

    Украина представила модификацию «Паляницы»

    В России первый пациент получил онковакцину от колоректального рака

    Названы находящиеся в опасности регионы России

    В России резко подорожали лифты

    Жители Константиновки начали показывать украинским военным русскую символику

    Все новости
