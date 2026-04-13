В России высказались о статусе Плутона

Петрукович: Плутон отвечает одному из требований к планетам

Плутон отвечает одному из требований к планетам, утверждает директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович. Об этом сообщает ТАСС.

«В этом смысле Плутон не перестал отвечать одному из основных требований планеты, чтобы он летал по своей орбите, условно говоря, один, чтобы он очистил территорию около своей орбиты от других тел», — сказал ученый.

Согласно Международному астрономическому союзу, небесное тело может называться планетой, если удовлетворяет трем условиям: (a) находится на орбите вокруг Солнца, не являясь спутником другого небесного тела, (б) обладает массой, достаточной для принятия за счет самогравитации шарообразной формы, и (в) очистило окрестности собственной орбиты от посторонних небесных тел, например, сделав их своими спутниками.

Под это определение формально попали всего восемь небесных тел — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а находящийся в поясе Койпера Плутон, не удовлетворяющий условию (в), оказался карликовой планетой.