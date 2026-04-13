13:36, 13 апреля 2026Наука и техника

В России высказались о статусе Плутона

Петрукович: Плутон отвечает одному из требований к планетам
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute / Alex Parker

Плутон отвечает одному из требований к планетам, утверждает директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович. Об этом сообщает ТАСС.

«В этом смысле Плутон не перестал отвечать одному из основных требований планеты, чтобы он летал по своей орбите, условно говоря, один, чтобы он очистил территорию около своей орбиты от других тел», — сказал ученый.

Согласно Международному астрономическому союзу, небесное тело может называться планетой, если удовлетворяет трем условиям: (a) находится на орбите вокруг Солнца, не являясь спутником другого небесного тела, (б) обладает массой, достаточной для принятия за счет самогравитации шарообразной формы, и (в) очистило окрестности собственной орбиты от посторонних небесных тел, например, сделав их своими спутниками.

Под это определение формально попали всего восемь небесных тел — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а находящийся в поясе Койпера Плутон, не удовлетворяющий условию (в), оказался карликовой планетой.

    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Развеян главный миф об автомобилях из Китая

    «Калашников» начал испытания нового ЗРК «Крона»

    Руководители российской городской больницы обманули медиков ради наживы

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    В России оценили риски распространения оспы обезьян

    Все новости
