13:52, 13 апреля 2026Россия

В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В городе Муроме Владимирской области из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек, примерно половина из которых — дети. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева, сообщает в понедельник, 13 апреля, ТАСС.

«С 7 по 13 апреля пострадали 677 человек, в том числе 318 детей», — заявила она.

Амбулаторная помощь была оказана 573 пациентам, 272 из которых — дети, добавила и.о. главы ведомства.

По ее словам, из общего количества взятых проб норовирус был выявлен в 36 случаях, а в остальных — острая кишечная инфекция. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. 46 человек выписаны.

Ранее в апреле россиян предупредили об опасной инфекции в Турции. Как рассказал профессор, руководитель кафедры биологии университета Газиосманпаша в провинции Токат Адем Кескин, угрозой являются клещи-переносчики конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ).

    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Шансы возвращения к войне после провала переговоров США и Ирана оценили

    Развеян главный миф об автомобилях из Китая

    «Калашников» начал испытания нового ЗРК «Крона»

    Руководители российской городской больницы обманули медиков ради наживы

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    Все новости
