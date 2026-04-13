В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

В городе Муроме Владимирской области из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек, примерно половина из которых — дети. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева, сообщает в понедельник, 13 апреля, ТАСС.

«С 7 по 13 апреля пострадали 677 человек, в том числе 318 детей», — заявила она.

Амбулаторная помощь была оказана 573 пациентам, 272 из которых — дети, добавила и.о. главы ведомства.

По ее словам, из общего количества взятых проб норовирус был выявлен в 36 случаях, а в остальных — острая кишечная инфекция. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. 46 человек выписаны.

