В соцсетях распространился фейк о пользовании нижними полками в поездах

Данные о запрашивании разрешения на пользование нижней полкой в поезде — фейк

В соцсетях распространилась информация о том, что в России якобы ввели новые правила для пассажиров поездов дальнего следования, согласно которым путешественникам с верхних полок обязательно нужно будет получить согласие от попутчиков с нижних мест, чтобы спуститься.

В действительности это не так. За основу недостоверных данных были взяты и переписаны реальные изменения, введенные еще в 2023 году. Согласно им, пассажирам с верхних полок разрешено на законных основаниях воспользоваться нижним местом у стола, не спрашивая разрешения у соседа снизу.

«Пассажиры, чьи билеты куплены на верхнюю полку, могут на законных основаниях воспользоваться нижней полкой у стола без наличия на то разрешения. (...) Пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи. Время для приема пищи составляет в утренние часы (с 7:00 до 10:00) и вечерние часы (с 19:00 до 21:00) не более 30 минут, в обеденное время (12:00 до 15:00) не более 1 часа», — указано в правилах проезда.

Соответствующие правки были введены после многочисленных жалоб пассажиров, которые нередко не могли договориться с попутчиками о пользовании нижними полками. В случае спорных ситуаций пассажирам также разрешили обращаться к проводникам.

В том числе о том, что эти данные являются недостоверными, свидетельствует и их отсутствие на официальном сайте РЖД. Вероятно, фейк решили распространить перед началом туристического сезона, чтобы привлечь читателей для просмотров.

Данные о том, что в поездах дальнего следования в России путешественникам с верхних полок теперь обязательно нужно будет получить согласие от попутчиков с нижних мест, чтобы спуститься, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».