03:51, 13 апреля 2026Мир

В США заявили о ничьей в войне с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Объявление перемирия между Ираном и США фактически стало признанием ничьей в конфликте. Такую точку зрения высказал американский журнал Foreign Affairs (FA).

Как отмечается в статье, Вашингтон рассчитывал на быстрый конфликт, но просчитался, и в итоге война вместо «шахмат» превратилась в «долларовый аукцион», где стороны продолжают повышать ставки, чтобы не проиграть, и терпят убытки.

При этом, указывает издание, к концу марта стало понятно, что ни Иран, ни США не уступят легко. Однако, заключив перемирие, стороны признали, что не смогут добиться всего, чего хотели. Они отступили от «грани тотальной войны», опасаясь, что затягивание конфликта приведет к «еще большим страданиям», говорится в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что представители американской делегации прониклись уважением к делегации Ирана на переговорах в Исламабаде. По его словам, участники переговорного процесса от Исламской Республики были очень непреклонны в отношении единственного самого важного вопроса.

    Последние новости

    Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось. За 16 часов российские позиции были атакованы почти две тысячи раз

    В США встревожились из-за неожиданного решения Трампа

    В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    Еще одна страна отказалась от участия в блокаде Ормузского пролива

    Назван оптимальный объем памяти для видеоигр

    Бейонсе пришла на светский вечер в прозрачном корсете

    В Москве хакеры решили взломать терминал фастфуда и попались

    Федерация водного поло Украины призвала отменить матч с россиянами

    Маск прокомментировал поражение Орбана

    Ольга Бузова назвала условие для съемки в обнаженном виде

    Все новости
