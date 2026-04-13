ВС России начали наступление под Купянском

ВС России продвинулись у Куриловки под Купянском

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись под Купянском и начали наступление у Куриловки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики продвинулись к западу от Куриловки», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже начало перебрасывать резервы в район наступления, чтобы попытаться остановить российское продвижение.

Ранее, в ночь с 12 на 13 апреля, завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой президент России Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции Вооруженных сил России.