11:51, 13 апреля 2026Силовые структуры

Юный россиянин восемь раз выстрелил в спину бросившей его возлюбленной

17-летний юноша расстрелял возлюбленную из пневматического пистолета
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красносельском районе Санкт-Петербурга задержали 17-летнего юношу, ранившего 20-летнюю девушку. Об этом в своем Telegram-канале сообщает полиция Петербурга.

По данным следствия, причиной нападения стал разрыв отношений — девушка порвала с юношей некоторое время назад. Молодой человек пришел к ее подъезду и восемь раз выстрелил в спину возлюбленной из пневматического пистолета. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.

Ранее в Московской области гражданина Украины Притулу приговорили к десяти годам колонии строгого режима по делу о жестокой расправе над россиянкой из ревности.

