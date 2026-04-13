Юный россиянин восемь раз выстрелил в спину бросившей его возлюбленной

17-летний юноша расстрелял возлюбленную из пневматического пистолета

В Красносельском районе Санкт-Петербурга задержали 17-летнего юношу, ранившего 20-летнюю девушку. Об этом в своем Telegram-канале сообщает полиция Петербурга.

По данным следствия, причиной нападения стал разрыв отношений — девушка порвала с юношей некоторое время назад. Молодой человек пришел к ее подъезду и восемь раз выстрелил в спину возлюбленной из пневматического пистолета. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.

