Задержан возможный виновный в массовом отравлении в российском регионе

В Дагестане силовики задержали директора МУП по делу о массовом отравлении

В Карабудахкентском районе Дагестана правоохранители задержали директора водоканала после отравления более 50 местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Его задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователи ходатайствовали об аресте фигуранта.

По версии следствия, в период со 2 по 4 апреля 2026 года из-за ненадлежащего качества и безопасности услуг водоснабжения более 50 жителей района обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Часть пострадавших была госпитализирована.

