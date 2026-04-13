Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:48, 13 апреля 2026

Жена Безоса ответила на насмешки о ее внешности

Лорен Санчес считает, что критика ее внешности основана на расовых стереотипах
Мария Винар

Фото: Christopher Polk / Variety via Getty Images

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса, журналистка Лорен Санчес ответила на насмешки о ее внешности. Интервью с репортершей публикует The New York Times (NYT).

Санчес считает, что критика внешности и стиля основана на расовых стереотипах. Она отметила, что многие обращают внимание именно на ее фигуру.

«Дело в форме моего тела. Разве кто-то даст мне мешок, попросит надеть на него пояс и затянуть? Я латиноамериканка. Я латиноамериканка. Я латиноамериканка», — подчеркнула супруга бизнесмена.

В октябре прошлого года американский пластический хирург Шон Макнелли назвал требующую коррекции деталь внешности Лорен Санчес. Специалист изучил последние фото знаменитости и пришел к выводу, что у нее в губах мигрировали филлеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok