Женщина чихнула личинкой овода

В Греции из носа женщины удалили 10 личинок и куколку овода

В Греции в носу 58-летней женщины, чье имя не называется, поселились личинки овечьего овода. Об этом пишет New York Post.

В сентябре 2025 года женщина работала рядом с пастбищем овец. Она вспомнила, что тогда у ее лица роилось множество мух. Вскоре она стала страдать от боли в носовых пазухах и часто кашлять. 15 октября женщина чихнула, и из ее носа вылетел маленький червь. Она тут же обратилась в больницу.

Червь оказался личинкой овечьего овода. Врач нашел в носовых пазухах пациентки еще 10 личинок и одну куколку. Он успешно удалил их, и женщина смогла полностью восстановиться. Подробности ее состояния раскрыты в статье для журнала Emerging Infectious Diseases.

Самки овечьих оводов не откладывают яйца, а рождают живых личинок. Далее они в полете выстреливают ими в ноздри овец и коз. Там личинки растут и линяют, а затем покидают носы животных и падают в почву, где окукливаются.

Человек может заразиться личинками овода двумя путями. Первый — занести их в слизистые грязными руками после контакта со скотом. Второй — случайно стать мишенью самки овода.

Обычно личинки овода селятся в глазах людей, но иногда появляются и в носу. Случай 58-летней жительницы Греции уникален тем, что в ее пазухах одна из личинок смогла стать куколкой, чего не должно происходить в природе.

Врачи предполагают, что этому способствовало серьезное искривление носовой перегородки женщины. Неожиданным образом анатомическая особенность создала идеальные условия для развития личинок.

Ранее сообщалось, что в Румынии под кожей 26-летней девушки месяц скрывался паразит. Живой червь длиной 11 сантиметров поселился под ее верхним веком.