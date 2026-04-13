Женщина чихнула личинкой овода

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:05, 13 апреля 2026

В Греции из носа женщины удалили 10 личинок и куколку овода
Юлия Юткина

Фото: Paco Moreno / Shutterstock / Fotodom

В Греции в носу 58-летней женщины, чье имя не называется, поселились личинки овечьего овода. Об этом пишет New York Post.

В сентябре 2025 года женщина работала рядом с пастбищем овец. Она вспомнила, что тогда у ее лица роилось множество мух. Вскоре она стала страдать от боли в носовых пазухах и часто кашлять. 15 октября женщина чихнула, и из ее носа вылетел маленький червь. Она тут же обратилась в больницу.

Червь оказался личинкой овечьего овода. Врач нашел в носовых пазухах пациентки еще 10 личинок и одну куколку. Он успешно удалил их, и женщина смогла полностью восстановиться. Подробности ее состояния раскрыты в статье для журнала Emerging Infectious Diseases.

Самки овечьих оводов не откладывают яйца, а рождают живых личинок. Далее они в полете выстреливают ими в ноздри овец и коз. Там личинки растут и линяют, а затем покидают носы животных и падают в почву, где окукливаются.

Человек может заразиться личинками овода двумя путями. Первый — занести их в слизистые грязными руками после контакта со скотом. Второй — случайно стать мишенью самки овода.

Обычно личинки овода селятся в глазах людей, но иногда появляются и в носу. Случай 58-летней жительницы Греции уникален тем, что в ее пазухах одна из личинок смогла стать куколкой, чего не должно происходить в природе.

Врачи предполагают, что этому способствовало серьезное искривление носовой перегородки женщины. Неожиданным образом анатомическая особенность создала идеальные условия для развития личинок.

Ранее сообщалось, что в Румынии под кожей 26-летней девушки месяц скрывался паразит. Живой червь длиной 11 сантиметров поселился под ее верхним веком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Шансы возвращения к войне после провала переговоров США и Ирана оценили

    Развеян главный миф об автомобилях из Китая

    «Калашников» начал испытания нового ЗРК «Крона»

    Руководители российской городской больницы обманули медиков ради наживы

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok