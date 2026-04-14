18-летний спринтер побил державшийся с 2004 года рекорд Усэйна Болта

18-летний спринтер Гоут побил державшийся с 2004-го рекорд Болта на 200-метровке

Австралийский спринтер Гоут Гоут побил юниорский рекорд восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта на дистанции 200 метров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

18-летний бегун на чемпионате страны в Сиднее преодолел 200-метровку за 19,67 секунды. Предыдущее достижение принадлежало Болту, в 2004 году на чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет он пробежал 200 метров за 19,93 секунды.

На данный момент рекорд Гоута официально не ратифицирован. Это должна сделать Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

Болту принадлежит мировой рекорд на 200 метров среди взрослых (19,19 секунды). Он также является рекордсменом планеты на 100-метровке (9,58 секунды).