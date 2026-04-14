18-летний спринтер побил державшийся с 2004 года рекорд Усэйна Болта

17:21, 14 апреля 2026

18-летний спринтер Гоут побил державшийся с 2004-го рекорд Болта на 200-метровке
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Австралийский спринтер Гоут Гоут побил юниорский рекорд восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта на дистанции 200 метров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

18-летний бегун на чемпионате страны в Сиднее преодолел 200-метровку за 19,67 секунды. Предыдущее достижение принадлежало Болту, в 2004 году на чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет он пробежал 200 метров за 19,93 секунды.

На данный момент рекорд Гоута официально не ратифицирован. Это должна сделать Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

Болту принадлежит мировой рекорд на 200 метров среди взрослых (19,19 секунды). Он также является рекордсменом планеты на 100-метровке (9,58 секунды).

    Последние новости

    Китайский подсанкционный танкер прошел Ормузский пролив, который патрулируют 15 военных кораблей США. Что об этом известно

    МВФ резко повысил прогноз средней цены нефти в 2026 году

    Москвичам пообещали потепление

    Российский дипломат дал совет Кае Каллас

    Пьяный украинец нашел взрывчатку и пошел уничтожать наблюдательный пост под Херсоном

    Российский переговорщик по Украине встретился с главой МИД Азербайджана

    Выигрыш России от ближневосточного кризиса оценили

    В Подмосковье прооперировали мальчика с шестью пальцами на ногах

    Врач посоветовал совершать в конце ужина одно действие

    В России отреагировали на «мегасделку» Украины и Германии по дронам

    Все новости
