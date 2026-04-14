43-летняя Энн Хэтэуэй в полупрозрачном наряде посетила премьеру фильма

Актриса Энн Хэтэуэй в откровенном наряде посетила премьеру фильма «Мать Мария»

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй в откровенном наряде посетила премьеру фильма «Мать Мария» в Нью-Йорке. Об этом пишет Vogue.

43-летняя телезвезда вышла на ковровую дорожку в полупрозрачном платье люксового бренда Lever Couture, которое было выполнено из белых лент и имело оголяющий тело высокий разрез на юбке. При этом на размещенных кадрах видно, что Хэтэуэй не стала надевать под него бюстгальтер.

В то же время стилисты подобрали к изделию остроносые туфли на шпильке и комплект серебряных украшений, состоящий из серег и колец. Визажисты, в свою очередь, подвели ее глаза черным карандашом и нанесли на губы нюдовую сияющую помаду.

В марте Энн Хэтэуэй снялась для глянцевого журнала Harper's Bazaar и подверглась обсуждению в сети на фоне слухов о пластике.