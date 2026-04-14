Алсу убрала один пункт из своего райдера

Певица Алсу рассказала об одном пункте своего райдера, от которого отказалась. Ее слова передает Пятый канал.
По словам Алсу, раньше в списке ее требований к организаторам концертов было очень много шоколада. Но артистка решила от него отказаться, так как старается минимизировать потребление сахара в рамках эксперимента.
«Очень тяжело отказаться от сахара. В прошлом году я полностью убирала все углеводы, включая фрукты и ягоды. Это очень сложно. Первые две недели меня трясло, когда видела что-то сладкое. Потом уже чувствуешь себя классно», — сообщила она.
Алсу отметила, что сейчас старается потреблять больше белка.
Ранее стало известно, что певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, попавшая в скандал после выступления в состоянии алкогольного опьянения в Пензе, требует в райдере четыре бутылки вина и сигареты.