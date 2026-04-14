Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:21, 14 апреля 2026Культура

Алсу убрала один пункт из своего райдера

Певица Алсу рассказала, что исключила шоколад из райдера ради эксперимента
Андрей Шеньшаков

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певица Алсу рассказала об одном пункте своего райдера, от которого отказалась. Ее слова передает Пятый канал.

По словам Алсу, раньше в списке ее требований к организаторам концертов было очень много шоколада. Но артистка решила от него отказаться, так как старается минимизировать потребление сахара в рамках эксперимента.

«Очень тяжело отказаться от сахара. В прошлом году я полностью убирала все углеводы, включая фрукты и ягоды. Это очень сложно. Первые две недели меня трясло, когда видела что-то сладкое. Потом уже чувствуешь себя классно», — сообщила она.

Алсу отметила, что сейчас старается потреблять больше белка.

Ранее стало известно, что певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, попавшая в скандал после выступления в состоянии алкогольного опьянения в Пензе, требует в райдере четыре бутылки вина и сигареты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok