Более 45 тыс. краснокнижных птиц выбросило на побережье одной страны

За три месяца на побережье Франции выбросило более 45 тыс. птиц тупиков

На Атлантическое побережье Франции за последние три месяца выбросило более 45 тысяч погибших и в очень плохом состоянии живых краснокнижных птиц — тупиков. Об этом сообщает радиостанция Ici со ссылкой на данные местной «Лиги защиты птиц» (LPO).

Руководитель подразделения LPO, отвечающего за птиц и морских млекопитающих, Камиль Робер отметил, что для страны выбрасывания тупиков на берег крайне редки, но такое уже было в 2014 году. Тогда погибли около 50 тысяч тупиков.

«Штормы, вероятно, сыграли важную роль в этой зиме, доставив большое количество трупов на берег. В обычное время многие птицы, погибшие в море, не видны, потому что их не обязательно уносит течением к пляжам», — пояснил Робер.

В природоохранной организации Sea Shepherd добавили, что на одну найденную на берегу птицу, может приходиться до десяти птиц, погибших в море по различным причинам.

В январе и феврале 2026 года во Франции бушевало много штормов: Горетти, Кристин, Ингрид и Нильс, которые сопровождались сильным ветром со скоростью более 100 километров в час.

Антуан Шаброль, специалист по морским птицам на морской станции Конкарно, объяснил, что эти ветры вызвали огромные волны на море и птицы были просто не в состоянии прокормить себя.

Ранее на побережье российского курортного города за двое суток обнаружили более 200 птиц, погибших и измазанных в нефтепродуктах.