02:02, 14 апреля 2026

За три месяца на побережье Франции выбросило более 45 тыс. птиц тупиков
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nigel Roddis / Reuters

На Атлантическое побережье Франции за последние три месяца выбросило более 45 тысяч погибших и в очень плохом состоянии живых краснокнижных птиц — тупиков. Об этом сообщает радиостанция Ici со ссылкой на данные местной «Лиги защиты птиц» (LPO).

Руководитель подразделения LPO, отвечающего за птиц и морских млекопитающих, Камиль Робер отметил, что для страны выбрасывания тупиков на берег крайне редки, но такое уже было в 2014 году. Тогда погибли около 50 тысяч тупиков.

«Штормы, вероятно, сыграли важную роль в этой зиме, доставив большое количество трупов на берег. В обычное время многие птицы, погибшие в море, не видны, потому что их не обязательно уносит течением к пляжам», — пояснил Робер.

В природоохранной организации Sea Shepherd добавили, что на одну найденную на берегу птицу, может приходиться до десяти птиц, погибших в море по различным причинам.

В январе и феврале 2026 года во Франции бушевало много штормов: Горетти, Кристин, Ингрид и Нильс, которые сопровождались сильным ветром со скоростью более 100 километров в час.

Антуан Шаброль, специалист по морским птицам на морской станции Конкарно, объяснил, что эти ветры вызвали огромные волны на море и птицы были просто не в состоянии прокормить себя.

Ранее на побережье российского курортного города за двое суток обнаружили более 200 птиц, погибших и измазанных в нефтепродуктах.

    Последние новости

    «Ничто не мешает нам это сделать». Эрдоган пригрозил Израилю войной. Что ответил Тель-Авив?

    Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР

    37-летняя учительница математики два месяца насиловала школьника у себя дома

    Стало известно о заставившем ВМФ Британии «курить в сторонке» российском фрегате

    Евросоюз признался в непонимании США

    Более 45 тыс. краснокнижных птиц выбросило на побережье одной страны

    Россиян предупредили о мошенничестве под видом ФНС

    Вэнс назвал способное изменить ход переговоров с Ираном событие

    В Финляндии пригрозили Зеленскому

    В США назвали срок прекращения контроля над Венесуэлой

    Все новости
