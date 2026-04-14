Буданов ответил на вопрос об участии в выборах президента Украины

Буданов назвал вопрос участия в выборах главы Украины интересным и не ответил

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ответил на вопрос о своем участии в выборах президента Украины. Его слова цитирует Telegram-канал «Инсайдер.UA».

«Это интересный вопрос. Следующий», — ответил он.

10 апреля в «РБК-Украина» раскрыли истинную причину назначения Буданова главой офиса президента Украины Владимира Зеленского. По данным издания, у Буданова есть «неформальные переговорные каналы, которые в том числе помогали в обмене пленными».

Ранее глава ОП заявил, что говорить о президентских выборах на Украине в сложившихся обстоятельствах бессмысленно. По его словам, важной задачей является достижение прогресса в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.