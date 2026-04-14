Дмитриев назвал опасность плана МЭА по снижению потребления нефти

Дмитриев: План МЭА по уменьшению потребления нефти может привести к локдауну

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал опасность плана Международного энергетического агентства (МЭА) по сокращению потребления нефти, состоящий из десяти пунктов.

«Так начинаются энергетические локдауны», — подчеркнул он.

Среди рекомендаций агентства — снижать скорость на шоссе как минимум на десять километров в час, не пользоваться автомобилем по воскресеньям в крупных городах, а также по возможности отказываться от деловых поездок.

До этого Дмитриев заявил, что цены на нефть в ближайшее время могут превысить 150 долларов за баррель.

После провала переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть вновь перешли к активному росту. В ходе торгов в понедельник, 13 апреля, котировки в моменте росли более чем на 7 процентов и превышали 102 доллара за баррель.