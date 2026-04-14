Дмитриев высмеял слова фон дер Ляйен об энергосбережении

Дмитриев предсказал европейцам холод и безработицу из-за решений ЕС

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высмеял заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе от российских энергоносителей. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Чиновница ЕС ранее заявила, что «самая дешевая энергия — это та, которую вы не используете». Дмитриев усомнился в мудрости такого подхода и предрек европейцам тяжелые времена.

По словам главы РФПИ, жители Европы, оставшиеся без топлива и работы, «запомнят решения русофобок Урсулы и [главы дипломатии Евросоюза] Кайи Каллас». Он также намекнул, что именно политика бюрократии ЕС привела к нынешнему энергетическому кризису.

Ранее Дмитриев заявил, что цены на нефть в ближайшее время могут превысить 150 долларов за баррель.

После провала переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть вновь перешли к активному росту. В ходе торгов в понедельник, 13 апреля, котировки в моменте росли более чем на 7 процентов и превышали 102 доллара за баррель.