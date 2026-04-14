12:23, 14 апреля 2026

Двух российских судей заподозрили в получении взяток

Два судьи из Петербурга стали фигурантами дела о взятке
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В отношении двух судей Смольнинского суда Санкт-Петербурга возбудили уголовные дела. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, речь о судье в отставке Каринэ Голиковой и экс-председателе суда Валерии Тарасове. Голикову подозревают в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, после чего она приняла решение по гражданскому делу в пользу истца. Тарасов подозревается в посредничестве.

По данным следствия, из-за решения Голиковой в пользу истца коммерсанты были вынуждены выплатить не менее 300 миллионов рублей.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России возбудить уголовное дело в отношении получившего взятку в размере один миллион рублей судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко.

    Последние новости

    Кремль обратился с предложением к США

    В России заявили об утрате Зеленским контроля над ВСУ

    Президент постсоветской страны принял участие в совместных с Россией учениях

    Пассажирский самолет запросил экстренную посадку из-за пожара в камбузе

    Названа цена обустройства квартиры в 2026 году

    В российскую школьницу выстрелили из сигнальной ракеты

    Внешнюю политику Трампа сравнили с видеоигрой

    Песков высказался об ограничениях работы мессенджеров в России

    Россиянин выслушал приговор за изображение в социальной сети

    Жена награжденного Путиным Героя России заявила о своем решении после исчезновения бойца

    Все новости
