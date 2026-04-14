Экс-глава крупнейшего застройщика Китая раскаялся в суде

Экс-глава ликвидированного китайского застройщика Evergrande признал вину в суде

Экс-глава ликвидированного в позапрошлом году крупнейшего застройщика Китая Evergrande Group Сюй Цзяинь предстал перед судом по обвинению в ряде преступлений и выразил раскаяние. Об этом сообщает «Синьхуа».

Открытое заседание по делу бизнесмена о незаконном привлечении вкладов населения, мошенническом сборе средств и незаконном предоставлении кредитов прошло в Народном суде средней ступени города Шэньчжэнь на юге КНР.

В публикации также говорится, что прокуроры предъявили компаниям Evergrande Group и Evergrande Real Estate Group обвинения в многочисленных правонарушениях, включая мошенническую эмиссию ценных бумаг.

Отмечается, что Цзяинь признал вину, а приговор ему будет вынесен позднее.

Суд Гонконга в январе 2024 года постановил ликвидировать Evergrande, задолжавшую более 300 миллиардов долларов. Финансовые проблемы компании проявились в сентябре 2021-го. В декабре она столкнулась с техническим дефолтом, а в марте 2022-го торги на бирже остановили. При этом застройщик долгое время не публиковал финансовые отчеты, не позволяя аналитикам судить о масштабах кризиса.