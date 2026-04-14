Еще одна страна попросила США продлить послабления в отношении российской нефти

Власти Филиппин попросили США продлить приостановку санкций на российскую нефть

Власти Филиппин обратились к руководству США с просьбой продлить санкционные послабления в отношении российской нефти. Об этом заявила глава Министерства энергетики (Минэнерго) азиатской страны Шарон Гарин, ее слова приводит сайт местного телеканала PTV Philippines.

В правительстве Филиппин, уточнила она, ожидают положительного ответа от Вашингтона. Послабление санкций в отношении российской нефти необходимо в рамках борьбы с топливным кризисом из-за масштабных перебоев с поставками ближневосточного сырья.

В качестве альтернативных поставщиков нефти власти Филиппин рассматривают латиноамериканские страны — Колумбию и Аргентину, добавила Гарин. Кроме того, она не исключила обращения к властям Канады и США по этому вопросу. Подобным образом руководство азиатской страны намерено максимально разнообразить географию импорта сырья. «Мы хотели открыть окно в Россию, поскольку мы хотели больше вариантов», — констатировала министр.

Еще одним пострадавшим из-за блокировки Ираном Ормузского пролива оказалась Индия. Власти этой страны также попросили Вашингтон продлить разрешение на закупку российского сырья, уточняло агентство Bloomberg. При этом Индия, как пояснили источники, намерена добиться от США продления послаблений не только в отношении российского, но и иранского сырья.