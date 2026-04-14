13:49, 14 апреля 2026Мир

Европейский союзник США выступил против блокады Ормузского пролива

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Великобритания не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива. Об этом заявила министр финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз в интервью изданию Mirror.

«Мы не будем вмешиваться в блокаду США, мы считаем, что это неправильный подход. На протяжении всего конфликта мы говорили о деэскалации», — сказала она.

При этом она подчеркнула, что возмущена вступлением США в конфликт с Ираном, не имея «ни четкого плана выхода, ни ясного понимания того, чего они пытаются достичь».

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. По словам американского лидера, эти меры коснутся только судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. При этом действия Военно-морских сил США не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.

    Последние новости

    В Армении рассказали об угрозе для России

    Автора хитов Пугачевой госпитализировали

    Психиатр раскрыла самое необычное расстройство из практики

    Одна страна договорилась о поставках российских нефти и газа

    Страна НАТО приостановила соглашения с Израилем

    Забивший насмерть пасынка и утопивший его в болоте россиянин сделал заявление

    На экс-замминистра финансов России составили протокол о дискредитации армии

    В Дагестане произошло землетрясение

    Найден неожиданный способ улучшить качество сна

    Москвичей предупредили о скорых ливнях

    Все новости
