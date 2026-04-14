Европейский союзник США выступил против блокады Ормузского пролива

Ривз: Великобритания не будет вмешиваться в блокаду Ормузского пролива

Великобритания не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива. Об этом заявила министр финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз в интервью изданию Mirror.

«Мы не будем вмешиваться в блокаду США, мы считаем, что это неправильный подход. На протяжении всего конфликта мы говорили о деэскалации», — сказала она.

При этом она подчеркнула, что возмущена вступлением США в конфликт с Ираном, не имея «ни четкого плана выхода, ни ясного понимания того, чего они пытаются достичь».

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. По словам американского лидера, эти меры коснутся только судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. При этом действия Военно-морских сил США не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.