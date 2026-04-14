Фон дер Ляйен обсудила с Мадьяром первоочередные задачи

Фон дер Лейен поговорила с Мадьяром и обсудила первоочередные задачи

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Лейен поговорила с лидером победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром и обсудила с ним первоочередные задачи. Об этом она сообщила в социальной сети X.

«Венгрия вернулась в самое сердце Европы, где ей всегда было место. Это, прежде всего, важный момент для венгерского народа. Для его права голоса, его достоинства и его будущего в безопасной, процветающей Венгрии в составе сильной Европы», — говорится в публикации.

Фон дер Ляйен уточнила, что Венгрии необходимо «оперативно провести работу по восстановлению, перестройке и реформированию». По ее словам, стране предстоит восстановить верховенство права и двигаться к соответствию с общими европейскими ценностями путем реформ.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС предложит новому правительству Венгрии использовать для поставок нефти трубопровод через Хорватию вместо нефтепровода «Дружба».