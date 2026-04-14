Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:57, 14 апреля 2026

ЕС предложит Венгрии альтернативу трубопроводу «Дружба»

Мерц заявил, что ЕС предложит Венгрии заменить «Дружбу» хорватским трубопроводом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Евросоюз (ЕС) предложит новому правительству Венгрии использовать для поставок нефти трубопровод через Хорватию вместо нефтепровода «Дружба». Об этом на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.

«Это предложение предыдущее венгерское правительство не приняло. Я надеюсь, что сейчас многое изменится», — сказал Мерц. Он выразил надежду, что Венгрия перестанет искать близости с Россией и будет вместе с Европой принимать решения.

Канцлер подчеркнул, что выборы в Венгрии повлияют на поддержку Киева. Он рассчитывает на скорейшее предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро и принятие нового санкционного пакета против России. Обсуждение ситуации запланировано на неформальный саммит ЕС на Кипре через две недели.

Ранее лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии не будет блокировать кредит ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро. При этом он подчеркнул, что Будапешт не станет финансировать эту инициативу. Он отметил, что готов обсудить этот вопрос с будущими коллегами по ЕС, но считает позицию Будапешта оправданной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok