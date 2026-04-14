Кадыров получил награду за особый вклад в развитие цементной промышленности

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил новую награду «За особый вклад в развитие цементной промышленности России». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Награду ему во время рабочей встречи вручила исполнительный директор Союза производителей цемента Дарья Мартынкина.

«Я благодарен ей за такую высокую оценку нашей деятельности. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы обеспечить успешную реализацию намеченных проектов и дальнейшее развитие отрасли», — написал политик.

Ранее Кадырова наградили орденом «Группа войск в Германии», учрежденным союзом ветеранов этой группировки войск. Повод для награждения политика знаком служивших в ГДР и объединенной Германии советских и российских военных не приводится.