Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:19, 14 апреля 2026Россия

Кадыров получил новую награду

Кадыров получил награду за особый вклад в развитие цементной промышленности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил новую награду «За особый вклад в развитие цементной промышленности России». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Награду ему во время рабочей встречи вручила исполнительный директор Союза производителей цемента Дарья Мартынкина.

«Я благодарен ей за такую высокую оценку нашей деятельности. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы обеспечить успешную реализацию намеченных проектов и дальнейшее развитие отрасли», — написал политик.

Ранее Кадырова наградили орденом «Группа войск в Германии», учрежденным союзом ветеранов этой группировки войск. Повод для награждения политика знаком служивших в ГДР и объединенной Германии советских и российских военных не приводится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok