Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:03, 14 апреля 2026

Королева Елизавета II сошла с ума к концу жизни

Олег Парамонов
Фото: Jonathan Brady - WPA Pool / Getty Images

Королевский биограф Эндрю Лауни заявил, что королева Великобритании Елизавета II в последние годы жизни сошла с ума. Об этом пишет издание Daily Mail.

Лауни упомянул состояние здоровья королевы во время выступления на Оксфордском литературном фестивале. По его словам, хотя Елизавета II все еще была жива, страной фактически управлял ее старший сын.

По мнению Лауни, именно поэтому королева не остановила Эндрю — ее младшего сына, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних и других преступлениях. «Люди не понимают, что к концу жизни она была совсем того, — утверждает биограф. — [Эндрю] поднимался к ней и запугивал ее, чтобы она что-то ему сделала».

Светский обозреватель Daily Mail Ричард Иден придерживается другого мнения. По его словам, в те годы он лично встречался с Елизаветой II и видел, как она ведет содержательные беседы с гостями. Никаких признаков старческого слабоумия Иден не заметил.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки Эпштейна Эндрю арестовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

    Раскрыта цель ударов по Одесской области

    В Крыму задержали следившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Украинский военный готовил теракт против высокопоставленного силовика в Москве

    Китай выдвинул план по поддержанию мира на Ближнем Востоке

    Москалькова сообщила о сотнях остающихся пропавшими после вторжения ВСУ россиянах

    Российский криминальный авторитет выступил против администрации колонии

    Вэнс рассказал о страданиях американского народа

    В России нашли способ сделать косметику и одежду почти на треть дороже

    Иран заявил о готовности отказаться от ядерной программы на пять лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok