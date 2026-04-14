Королева Елизавета II сошла с ума к концу жизни

Биограф Эндрю Лауни: Королева Елизавета II к концу жизни сошла с ума

Королевский биограф Эндрю Лауни заявил, что королева Великобритании Елизавета II в последние годы жизни сошла с ума. Об этом пишет издание Daily Mail.

Лауни упомянул состояние здоровья королевы во время выступления на Оксфордском литературном фестивале. По его словам, хотя Елизавета II все еще была жива, страной фактически управлял ее старший сын.

По мнению Лауни, именно поэтому королева не остановила Эндрю — ее младшего сына, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних и других преступлениях. «Люди не понимают, что к концу жизни она была совсем того, — утверждает биограф. — [Эндрю] поднимался к ней и запугивал ее, чтобы она что-то ему сделала».

Светский обозреватель Daily Mail Ричард Иден придерживается другого мнения. По его словам, в те годы он лично встречался с Елизаветой II и видел, как она ведет содержательные беседы с гостями. Никаких признаков старческого слабоумия Иден не заметил.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки Эпштейна Эндрю арестовали.