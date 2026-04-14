17:07, 14 апреля 2026

Котенок спас жизнь хозяйке во время пожара в Удмуртии

Алина Черненко

Фото: МЧС Удмуртии / vk.com

Котенок разбудил хозяйку во время ночного пожара в Удмуртии и спас ей жизнь. Подробностями истории поделились в Главном управлении МЧС России по региону.

Инцидент произошел 14 апреля в деревне Курегово Завьяловского района. 68-летняя женщина после похода в баню на выходных собрала горячую золу и угли в металлическое ведро и поставила его в теплицу. На следующий день она пересыпала содержимое в пластиковую бочку для хранения золы, которая стояла в дровянике.

Около 4:00 по местному времени россиянка проснулась оттого, что котенок кусает ее за ноги. Она сразу же увидела в окно зарево от горящего дровяника и теплицы, находившихся в пяти метрах от жилого дома.

В итоге огонь уничтожил дровяник, две теплицы, кровлю хлева и сайдинг дома. Общая площадь повреждений составила 41 квадратный метр. К тушению привлекли девять специалистов и четыре единицы техники МЧС.

Ранее двух котов спасли из полыхающего магазина в Ялте. Одного рыжего пушистого забрала директор магазина, а второго — сотрудники.

