16:00, 14 апреля 2026

Лишенный гражданства России комик рассказал о проблемах с концертами в европейской стране

Мария Большакова
Стендап-комик Слава Комиссаренко, лишенный российского гражданства, пожаловался на проблемы с концертами в одной европейской стране. В видео, доступном на YouTube, он уточнил, что речь идет о Нидерландах.

Комиссаренко заявил, что уже три года не выступал в Амстердаме из-за того, что организатор концертов украл у него деньги за 20 выступлений. Затем, как утверждает комик, организатор начал сообщать о ложном минировании мест, где должны были проходить его концерты. По словам юмориста, он предоставил полиции Амстердама все доказательства, что эти звонки совершает организатор его концертов, однако аргументы сочли неубедительными.

В итоге полиция запретила Комиссаренко выступать в столице Нидерландов. «Меня в какой-то момент очень сильно смешило, что в Амстердаме разрешены трава, грибы и запрещен Слава Комиссаренко. Довольно интересно», — поиронизировал артист.

Комиссаренко лишили российского гражданства в апреле 2025 года. В ФСБ отметили, что его действия представляют угрозу национальной безопасности.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией

    Буданов высказался о компетентности российских переговорщиков

    Россиянин в котельной поджег и изнасиловал сестру

    Фон дер Ляйен обсудила с Мадьяром первоочередные задачи

    В сети возмутились появлением 12-летней дочери Ким Кардашьян на Coachella

    Иностранец спустил штаны с двух женщин в Таиланде и объяснил поступок фразой «был пьян»

    Виктория Боня обратилась к Путину «от лица народа»

    Мэр российского города объяснил смысл завоза мигрантов из Сенегала

    Российские бронежилеты с повышенной защитой от осколков направят на апробацию

    К Санду обратились из-за похищения силовиками Украины человека из Молдавии

    Все новости
