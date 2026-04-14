Лишенный гражданства России комик рассказал о проблемах с концертами в европейской стране

Комик Комиссаренко заявил, что организатор концертов украл деньги за выступления

Стендап-комик Слава Комиссаренко, лишенный российского гражданства, пожаловался на проблемы с концертами в одной европейской стране. В видео, доступном на YouTube, он уточнил, что речь идет о Нидерландах.

Комиссаренко заявил, что уже три года не выступал в Амстердаме из-за того, что организатор концертов украл у него деньги за 20 выступлений. Затем, как утверждает комик, организатор начал сообщать о ложном минировании мест, где должны были проходить его концерты. По словам юмориста, он предоставил полиции Амстердама все доказательства, что эти звонки совершает организатор его концертов, однако аргументы сочли неубедительными.

В итоге полиция запретила Комиссаренко выступать в столице Нидерландов. «Меня в какой-то момент очень сильно смешило, что в Амстердаме разрешены трава, грибы и запрещен Слава Комиссаренко. Довольно интересно», — поиронизировал артист.

Комиссаренко лишили российского гражданства в апреле 2025 года. В ФСБ отметили, что его действия представляют угрозу национальной безопасности.