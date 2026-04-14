В России призвали к мерам из-за роста заболеваемости опасной инфекцией

Специалист Минздрава Лобзин призвал расширить национальный календарь прививок

В России наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией, особенно среди детей до года и подростков, поэтому необходимо расширить национальный календарь прививок. О необходимости массовой вакцинации на форуме по иммунопрофилактике, организованном Всероссийским союзом пациентов, заявил академик РАН, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин.

По словам эксперта, официальная летальность при менингококковой инфекции составляет 16 процентов. «Из 100 детей 16 умирают, — подчеркнул Лобзин. — Из выживших, кого удалось спасти, инвалидизирующие последствия — 28 процентов». Он добавил, что эта опасная инфекция поражает не только нервную, но и костную систему.

Академик отметил, что в постпандемический период в России фиксируется «совершенно неуклонная тенденция к повышению заболеваемости». Даже в Москве, которая имеет самый широкий национальный календарь прививок (17 инфекций против 12 в среднем по стране), идет четкий рост, подчеркнул он.

Мне говорят московские педиатры: «У нас с детьми здесь все в порядке, это мигранты болеют». Ну естественно, если вы детей прививаете, то дети меньше болеют. А мигранты приехали непривитые, но они заражают взрослых Юрий Лобзин академик РАН, главный внештатный специалист Минздрава

В этой связи Лобзин напомнил, что в основные группы риска, помимо детей до пяти лет, входят подростки, молодые люди, а также лица старше 65 лет. «Поэтому это проблема не только детская», — подчеркнул он.

Особую тревогу у Лобзина вызывают молниеносные формы болезни. В качестве примера он привел случай двухлетнего ребенка, которого удалось спасти ценой ампутации обеих ног. «Стоимость всего этого по одному ребенку — 20 миллионов рублей, — заявил академик. — Сколько стоит вакцинация и сколько стоит этот ущерб, который мы получаем [без вакцинации]?»

Врачи добиваются массовой вакцинации от менингококковой инфекции годами

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что вопрос включения вакцины от менингококка в национальный календарь может быть рассмотрен уже в весеннюю сессию парламента. По его словам, хотя дискуссии о вакцинации ведутся несколько лет, главным препятствием до недавнего времени было отсутствие российских препаратов. Сейчас, по данным парламентария, несколько отечественных вакцин готовы к применению.

Если импортная прививка стоит около шести тысяч рублей, то российские производители готовы значительно снизить стоимость. «Мы планируем выйти на рынок с ценой на 20 процентов ниже, чем у самой дешевой международной вакцины, — порядка 2,5 тысячи рублей за инъекцию», — заявил вице-президент по корпоративным коммуникациям компании «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский. Фармпроихзводители утверждают, что при расширении национального календаря прививок готовы к дальнейшим переговорам о ценах.

Во Всероссийском союзе пациентов подсчитали, что ежегодные затраты бюджета в случае массовой вакцинации могут составить около четырех-пяти миллиардов рублей.