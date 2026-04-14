Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:11, 14 апреля 2026МирЭксклюзив

Названа ключевая причина фатального поражения Орбана

Политолог Бондаренко: Венгры отказали в доверии кандидатам от партии Орбана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На парламентских выборах венгры отказали в доверии не столько самому премьер-министру Виктору Орбану, сколько кандидата его партии Фидес. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«На этих выборах проиграл не столько Виктор Орбан, сколько кандидаты от его партии, которые просто надоели избирателям», — подчеркнул он.

По словам политолога, речь идет о конкретных людях — региональных политиках, бывших и действующих мэрах. Именно из них «Фидес» проиграла в подавляющем большинстве одномандатных округов, а поражение Виктора Орбана оказалось фатальным.

Ранее политолог Петр Милосердов назвал ключевой приоритет будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. По его словам, новый венгерский лидер сосредоточиться на внутриполитических вопросах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok