Названа ключевая причина фатального поражения Орбана

Политолог Бондаренко: Венгры отказали в доверии кандидатам от партии Орбана

На парламентских выборах венгры отказали в доверии не столько самому премьер-министру Виктору Орбану, сколько кандидата его партии Фидес. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«На этих выборах проиграл не столько Виктор Орбан, сколько кандидаты от его партии, которые просто надоели избирателям», — подчеркнул он.

По словам политолога, речь идет о конкретных людях — региональных политиках, бывших и действующих мэрах. Именно из них «Фидес» проиграла в подавляющем большинстве одномандатных округов, а поражение Виктора Орбана оказалось фатальным.

Ранее политолог Петр Милосердов назвал ключевой приоритет будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. По его словам, новый венгерский лидер сосредоточиться на внутриполитических вопросах.

