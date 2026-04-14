Бывший СССР
02:10, 14 апреля 2026Бывший СССР

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Марочко: ВС России закрепились на северных окраинах Озерного в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России закрепились на северных окраинах населенного пункта Озерное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Говоря об Озерном, то, по последней информации, которая мне приходила, наши военнослужащие уже закрепились на северных окраинах данного населенного пункта и планомерно продвигаются в южном направлении», — подчеркнул Марочко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в Красном Лимане. По словам политика, бои развернулись в северо-восточной части населенного пункта. Он отметил, что Вооруженные силы России заняли новые позиции у взятых под контроль Александровки и Крынок на краснолиманском направлении.

