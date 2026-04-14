Welt: Канцлер Мерц заявил, что России не победить в конфликте с Украиной

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что России не победить в конфликте с Украиной. Главу немецкого правительства цитирует газета Die Welt.

«У России нет шансов выиграть войну», — подчеркнул немецкий бундесканцлер.

По словам Мерца, смена правительства Венгрии и снятие вето на 90-миллиардный кредит Евросоюза Украине, ветированный администрацией венгерского премьера Виктора Орбана, также позволит «укрепить обороноспособность Германии и Европы» и особенно немецкую промышленность.

«Средства на военную поддержку должны быть выделены быстро», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в намерении продолжать боевые действия на территории Украины.