15:12, 14 апреля 2026Мир

Welt: Канцлер Мерц заявил, что России не победить в конфликте с Украиной
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ebrahim Noroozi / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что России не победить в конфликте с Украиной. Главу немецкого правительства цитирует газета Die Welt.

«У России нет шансов выиграть войну», — подчеркнул немецкий бундесканцлер.

По словам Мерца, смена правительства Венгрии и снятие вето на 90-миллиардный кредит Евросоюза Украине, ветированный администрацией венгерского премьера Виктора Орбана, также позволит «укрепить обороноспособность Германии и Европы» и особенно немецкую промышленность.

«Средства на военную поддержку должны быть выделены быстро», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в намерении продолжать боевые действия на территории Украины.

