16:42, 14 апреля 2026

Мерц высказался о победившем на выборах Мадьяре и кредите ЕС для Киева

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Венгрия может рассчитывать на Германию на пути обратно в Европу. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает The Guardian.

Он отметил, что с нетерпением ждет возможности вскоре принять Петера Мадьяра в Берлине в качестве премьер-министра Венгрии.

«На пути обратно в Европу Венгрия может рассчитывать на Германию. Я говорю все это потому, что теперь мы также хотим как можно скорее получить кредит ЕС для Украины, о котором договорились в декабре», — сказал политик.

По его словам, он обсуждал это с украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку средства на военную поддержку должны быть выделены как можно скорее, ведь Киев в них остро нуждается.

Победу партии Мадьяра «Тиса» на выборах в Венгрии Мерц назвал хорошей новостью для всей Европы, для Германии и для Украины.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен поговорила с Мадьяром и обсудила с ним первоочередные задачи. Она уточнила, что Венгрии необходимо «оперативно провести работу по восстановлению, перестройке и реформированию».

