12:43, 14 апреля 2026Силовые структуры

Напавшим на букмекерскую контору во Владикавказе оказался бывший футбольный судья

Shot: Взявший заложницу во Владикавказе — экс-арбитр чемпионата Северной Осетии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Нападение на букмекерскую контору во Владикавказе устроил бывший футбольный судья. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, он обслуживал матчи Чемпионата Северной Осетии.

По информации Telegram-канала Mash, фигурант — 36-летний Руслан Л. Мужчина работал на матчах первым и вторым помощником рефери.

Он часто брал микрозаймы на ставки. Сейчас на нем числятся 17,5 тысячи рублей долга. Эту сумму он должен выплатить судебным приставам.

Как сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале, фигурант являлся клиентом наркошопа.

Ранее появились кадры захвата напавшего на букмекерскую контору с ружьем и ножом мужчины во Владикавказе.

