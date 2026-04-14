Напавшим на букмекерскую контору во Владикавказе оказался бывший футбольный судья

Нападение на букмекерскую контору во Владикавказе устроил бывший футбольный судья. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, он обслуживал матчи Чемпионата Северной Осетии.
По информации Telegram-канала Mash, фигурант — 36-летний Руслан Л. Мужчина работал на матчах первым и вторым помощником рефери.
Он часто брал микрозаймы на ставки. Сейчас на нем числятся 17,5 тысячи рублей долга. Эту сумму он должен выплатить судебным приставам.
Как сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале, фигурант являлся клиентом наркошопа.
Ранее появились кадры захвата напавшего на букмекерскую контору с ружьем и ножом мужчины во Владикавказе.