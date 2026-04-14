14:31, 14 апреля 2026

Найден неожиданный способ улучшить качество сна

Front Nutr: Добавка на основе куриного белка улучшает субъективное качество сна
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hayley Ryczek / Unsplash

Добавка на основе куриного белка может улучшать субъективное качество сна и самочувствие в течение дня. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

В работе участвовали 52 здоровых человека, у которых изначально отмечалось плохое качество сна. Участников случайным образом разделили на две группы: одна в течение четырех недель ежедневно принимала гидролизованный экстракт куриного белка в дозе 670 мг, другая — плацебо. Эффективность оценивали с помощью опросника качества сна Питтсбурга (PSQI), который учитывает как общий показатель сна, так и его отдельные компоненты.

Материалы по теме:
Крепкий сон — залог здоровья Как хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
Крепкий сон — залог здоровьяКак хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
15 июня 2018
Осознанный сон: что это такое, как в него попасть и опасно ли это
Осознанный сон:что это такое, как в него попасть и опасно ли это
8 января 2024

По итогам эксперимента значимых различий по общему индексу сна между группами выявлено не было. Однако субъективная оценка качества сна улучшилась у участников, принимавших добавку, и это различие оказалось статистически значимым. Иными словами, люди действительно чувствовали, что стали спать лучше.

Кроме того, у участников основной группы наблюдалось умеренное улучшение дневного функционирования — например, уровня бодрости и способности справляться с повседневными задачами, хотя этот эффект не достиг строгой статистической значимости.

Авторы отмечают, что гидролизованный куриный экстракт содержит биоактивные пептиды, которые могут влиять на работу нервной системы и процессы восстановления.

Ранее ученые выяснили, что сок кислой вишни помогает пожилым людям избавиться от бессонницы.

