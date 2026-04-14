Названа убивающая эрекцию фраза женщин в постели

Сказанная во время секса фраза «Не останавливайся, сильнее» может вызывать у мужчин стресс и снизить уверенность в себе. Об этом предупредила эксперт по вопросам секса Джиджи Энгл.

Специалистка отметила, что эти слова, сказанные в порыве страсти, часто создают избыточное давление на мужчин. Они могут воспринимать их как ожидание более высокой «производительности», что мешает расслабиться и сосредоточиться на процессе.

«Некоторые мужчины начинают думать, что они недостаточно хороши, и это создает давление во время близости», — отметила Энгл. Она добавила, что из-за этого мужчина может зацикливаться на своих действиях, терять концентрацию и терять эрекцию.

Эксперт подчеркнула, что проблема часто решается после разговора с партнершей. Важно уточнять желания и избегать формулировок, которые могут быть неправильно поняты, а также сохранять комфорт и взаимное удовольствие, заверила она.

