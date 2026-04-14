Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:42, 14 апреля 2026

Названа убивающая эрекцию фраза женщин в постели

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Сказанная во время секса фраза «Не останавливайся, сильнее» может вызывать у мужчин стресс и снизить уверенность в себе. Об этом предупредила эксперт по вопросам секса Джиджи Энгл.

Специалистка отметила, что эти слова, сказанные в порыве страсти, часто создают избыточное давление на мужчин. Они могут воспринимать их как ожидание более высокой «производительности», что мешает расслабиться и сосредоточиться на процессе.

«Некоторые мужчины начинают думать, что они недостаточно хороши, и это создает давление во время близости», — отметила Энгл. Она добавила, что из-за этого мужчина может зацикливаться на своих действиях, терять концентрацию и терять эрекцию.

Эксперт подчеркнула, что проблема часто решается после разговора с партнершей. Важно уточнять желания и избегать формулировок, которые могут быть неправильно поняты, а также сохранять комфорт и взаимное удовольствие, заверила она.

Ранее сексолог Полина Девочкина рассказала мужчинам, как деликатно предложить партнерше секс втроем. Она считает, что выяснить отношение партнерши к таким экспериментам можно во время эротической игры с карточками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok